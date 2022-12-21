КИБЕР ФРОНТ Z объяснил непричастность Украины к рекламе секс-услуг на подконтрольных Смольному сайтах

Версия о том, что к рекламе секс-услуг на подконтрольных администрации Санкт-Петербурга интернет-ресурсах имеет отношение Украина, не может быть правдой, заявили в КИБЕР ФРОНТЕ Z.
То, что это не диверсия украинской стороны, подтверждают сведения индексации в поисковой системе. Как уточнили представители сообщества в своем Telegram-канале, она представляет собой внесение всей информации на странице сайта в каталог поисковой системы, включая изображения, тексты, ключевые фразы ссылки или видео.
Индексация проводится автоматически и отображает дату создания страницы. В случае с порнографическими материалами, размещенными на порталах Смольного, данные указывают, что индексация была проведена еще в 2012 году.
В КИБЕР ФРОНТЕ Z отметили, что проверка страницы производится и после попадания в каталог поисковой системы. По ее итогам фиксируются изменения и обновления, которые также отображаются. Таким образом, реклама секс-услуг не является диверсией. Иначе размещение материала в поисковой системе датировалось бы 2022 годом, но он висит на сайте с 2012-го. Поэтому заявления петербургских чиновников о несанкционированном доступе — это попытка прикрыть собственные ошибки, резюмировали представители организации.
Материалы КИБЕР ФРОНТА Z о рекламе секс-услуг на подконтрольных администрации Санкт-Петербурга интернет-ресурсах заинтересовали Лигу безопасного интернета. Глава организации Екатерина Мизулина подтвердила намерение обратиться в Генпрокуратуру по этому вопросу.