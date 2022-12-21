Песков ответил на вопрос об ожиданиях Кремля от поездки Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США не приведет к позитивным изменениям в контексте конфликта. Так считает представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь лидера России ответил на вопрос об ожиданиях Кремля от поездки Зеленского в Соединенные Штаты. Это не позитивные надежды, уточнил Песков. Кремль сомневается в изменении риторики сторон после визита украинского лидера.
По словам Зеленского, он намерен встретиться с президентом США Джо Байденом и выступить в конгрессе. Западные СМИ утверждают, что лидер Украины тайно готовился к поездке несколько недель.