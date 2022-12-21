В Китае ввели новые критерии установления смерти от COVID-19

Китай сократил перечень критериев установления смерти от COVID-19. Ситуацию прокомментировал завинфекционным отделением Первой больницы Пекинского университета Ван Гуйцян.
Теперь причиной смерти пациента в КНР может оказаться не коронавирус, даже если у человека был положительный результат ПЦР-теста. Власти страны сократили перечень критериев смерти от недуга до одного пункта. В статистике будут учитываться только летальные исходы, вызванные дыхательной недостаточностью.
«Очень редко, когда люди действительно умирают непосредственно от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусной инфекцией», — подчеркнул Ван Гуйцян.
Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в США превысило 100 миллионов. Такие данные привел Университет Джонса Хопкинса, сообщает телеканал «360».