Футболисты сборной Марокко пожертвуют 25 млн долларов призовых за ЧМ бедным семьям

Футболисты сборной Марокко, которая заняла четвертое место на проходившем в Катаре чемпионате мира, пожертвуют 25 миллионов долларов за участие на турнире на помощь бедным семьям соотечественников. Об этом в социальных сетях рассказал журналист Халид Бейдун.