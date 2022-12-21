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Футболисты сборной Марокко пожертвуют 25 млн долларов призовых за ЧМ бедным семьям

Спорт
Футболисты сборной Марокко пожертвуют 25 млн долларов призовых за ЧМ бедным семьям

Игроки сборной Марокко по футболу решили пожертвовать призовые за участие на ЧМ-2022 в Катаре бедным соотечественникам.

Футболисты сборной Марокко, которая заняла четвертое место на проходившем в Катаре чемпионате мира, пожертвуют 25 миллионов долларов за участие на турнире на помощь бедным семьям соотечественников. Об этом в социальных сетях рассказал журналист Халид Бейдун.

Чемпионат мира по футболу проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финальном матче Францию. Бронзовые медали ЧМ-2022 завоевали хорватские футболисты.

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