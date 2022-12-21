Футболисты сборной Марокко пожертвуют 25 млн долларов призовых за ЧМ бедным семьям

Игроки сборной Марокко по футболу решили пожертвовать призовые за участие на ЧМ-2022 в Катаре бедным соотечественникам.
Футболисты сборной Марокко, которая заняла четвертое место на проходившем в Катаре чемпионате мира, пожертвуют 25 миллионов долларов за участие на турнире на помощь бедным семьям соотечественников. Об этом в социальных сетях рассказал журналист Халид Бейдун.
Чемпионат мира по футболу проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финальном матче Францию. Бронзовые медали ЧМ-2022 завоевали хорватские футболисты.