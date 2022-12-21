«Антиамериканский блок». Политолог объяснил смысл визита Медведева в Пекин

В Пекине прошла встреча зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой они обсудили сотрудничество двух стран и ряд международных вопросов. Более того, по информации секретариата российского политика, Медведев передал китайскому лидеру некое послание от президента РФ Владимира Путина.
«Обсудили международные вопросы, включая, безусловно, конфликт на Украине. Эти переговоры были весьма полезными», — сообщил Медведев.
В секретариате зампреда Совбеза обратили внимание, что стороны «сверили часы» и остались солидарны по широкому спектру вопросов. Переговоры затронули стратегическую внешнеполитическую координацию в рамках ООН и на площадках Шанхайской организации сотрудничества, стран БРИКС и G20.
В переданном Медведевым послании Путина отмечался беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и продолжение тесного сотрудничества между странами. Впрочем, содержание послания может нести в себе более конфиденциальную информацию, считает политолог Сергей Марков.
Сообщение Путина передали не через дипломатические каналы, а через российского представителя высокого уровня — бывшего президента, — отметил эксперт и не исключил, что речь могла идти о возможной передаче Москве вооружения или масштабных технологий.
Визит Медведева в Пекин и послание от Путина может и вовсе означать в обозримом будущем создание военно-политического союза Китая и России, предположил политолог Рафаэль Ордуханян в беседе с «Политикой Сегодня».
«Судя по всему, достигнута принципиальная договоренность между Китаем и Россией по вопросам Тайваня и Украины — Россия заявила о своем понимании требований и целей, которые ставит Китай в отношении Тайваня, а Китай, судя по всему, понял нашу озабоченность положением на Украине, по крайней мере, на ее части», — сказал эксперт.
Ордуханян объяснил, что именно после такой встречи миру может явиться «мощный антиамериканский блок».
Стратегическое сотрудничество Москвы и Пекина, по оценке собеседника «ПС», является частью глобального мирового противостояния Востока и Запада. При этом мир постепенно перестраивается, а Россия и Китай к этому готовы.
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