«Антиамериканский блок». Политолог объяснил смысл визита Медведева в Пекин

В Пекине прошла встреча зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой они обсудили сотрудничество двух стран и ряд международных вопросов. Более того, по информации секретариата российского политика, Медведев передал китайскому лидеру некое послание от президента РФ Владимира Путина.