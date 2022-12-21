«Ну что же, мчусь в США»: Пригожин пожурил Зеленского за побег из Бахмута в Вашингтон

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал поездку украинского президента Владимира Зеленского в США на встречу с президентом Джо Байденом.
Предприниматель отметил, что ждал Зеленского в Бахмуте. Однако тот отправился за границу. Что касается самого Пригожина, он не выезжал в другие страны с февраля.
«Владимир Александрович, так нечестно. Сижу, жду Вас у Бахмута. А Вы хвостом вильнули и в США. Я, как и Вы, патриот своей страны и так же с февраля никуда не уезжал. Ну что же, мчусь в США. Скажите Джозефу, чтобы встречал», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Евгений Пригожин ранее обратился к Владимиру Зеленскому из Бахмута. Бизнесмен в тот момент находился в городе, куда ранее с неанонсированным визитом приезжал президент Украины.