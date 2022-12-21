Зеленский заявил, что планирует обсудить с Байденом сотрудничество США и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о целях своего визита в США. В планы политика входит собрание с американским лидером Джо Байденом, на котором состоится обсуждение сотрудничества двух государств.
«Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности. <…> Я также выступлю с речью на Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», — написал Зеленский в социальных сетях.
Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что истинная причина поездки украинского лидера в Соединенные Штаты кроется в страхе разгрома ВСУ.