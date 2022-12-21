Дробницкий поведал о кардинальном ответе РФ на попытку НАТО закрепиться на Украине

Соединенные штаты превратили Украину в военную машину НАТО для войны с Россией. И Москве не остается ничего другого, кроме как уничтожать эту военную машину.
Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Никакого другого варианта у России, кроме как додавливать эту [натовскую] армию на территории так называемой Украины, нет. Надо осуществлять географические военные успехи, разрушать инфраструктуру и сделать так, чтобы эта военная машина перестала дышать, – подчеркнул эксперт. – Никаких дипломатических и иных вариантов у нас нет, потому что никто друг друга не слышит».
При этом Дробницкий добавил, что судя по тому, как американцы прощупывали ситуацию с самого начала спецоперации на Украине, их намерения были очевидны.
«Ведь с самого старта СВО все было очевидно. Начиналось с поставок старой советской техники и "Джавелинов" на Украину, а потом потихоньку стали наращивать поставки вооружений», – напомнил эксперт.
К настоящему времени американцы уже поставляют Киеву любое оружие, и идут даже разговоры о дальнобойных комплексах, которыми ВСУ смогут наносить удары по российской территории.
В России же еще в конце весны 2022 года удивлялись происходящему и думали, что в какой-то момент все это остановится. Хотя рассчитывать на это не стоило.
«Нет. Если прочесть [американскую] концепцию непрямой войны, было понятно изначально, что НАТО дойдет до [поставок Украине] любых ракетных и иных комплексов, если его не остановить, – объясняет политолог. – Поэтому сейчас, как я уже сказал, нужно максимально брутально уничтожать всю инфраструктуру Украины, которая превратилась в военную машину НАТО для войны с Россией».
Суть разработанной в США концепции непрямой войны заключается в использовании чужих вооруженных сил, но с привлечением своих командиров и военных инструкторов, которые формально не находятся в строю, указал политолог.
Ранее, по его словам, США несколько раз пытались применить эту концепцию в разных странах, но каждый раз неудачно. А на Украине у Вашингтона впервые удалось успешно применить эту концепцию.
И теперь Россия должна создать на Украине такие условия, при которых дальнейшее функционирование американского механизма непрямой войны станет невозможным. И именно это российские войска потихоньку делают, заключил Дмитрий Дробницкий.