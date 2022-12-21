«Никогда в вас не сомневался»: Пригожин выразил благодарность Миронову за поддержку по захоронению бойца ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин поблагодарил за поддержку руководителя фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова, который отреагировал на обращение предпринимателя по вопросу захоронения бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы в Петербурге.
Сергей Миронов ранее подчеркнул, что все погибшие участники спецоперации на Украине должны иметь право на одинаковые почести. Именно этот случай подчеркнул системную проблему с захоронением российских героев, которые отдали жизнь за Родину.
«Уважаемый Сергей Михайлович, спасибо за поддержку. Никогда в Вас не сомневался. С уважением, Пригожин», — опубликовала ответ Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее предприниматель обратился с письмами к секретарю Генерального совета партии «Единая Россия» Андрею Турчаку, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, а также председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отреагировать на отказ Смольного провести захоронение героя ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы.