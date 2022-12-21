Несколько уголовных дел заведено в Петербурге из-за гололеда

С приходом зимы участились жалобы на коммунальные службы Петербурга: дворники не огораживают территорию уборочных работ, скидывая подмороженные куски снега с крыш прямо на головы прохожих и транспорт. Или же совсем не убирают, и тогда снежные кучи самопроизвольно летят вниз.
Одно из подобных происшествий произошло на проспекте Просвещения — наледь с козырька крыши упала и травмировала 64-летнюю женщину. В соцсетях пишут, что возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ и оказания услуг ненадлежащего качества.
Увеличилось и число пострадавших от гололеда и неубранного снега на улицах города. На пересечении Ораниенбаумской и Чкаловской улиц 88-летний мужчина поскользнулся и получил многочисленные переломы. Заведено уголовное дело по той же статье.
На середину декабря было зафиксировано свыше 320 случаев падений на гололеде в Петербурге. «Известия» подготовили инструкцию, как добиться компенсации от управляющей компании за травмы, полученные из-за неубранного снега. Прошлой зимой петербурженке удалось отсудить 215 тыс. рублей за закрытую черепно-мозговую травму, полученную при падении на обледенелой лестнице.
21 декабря ситуация на дорогах Северной столицы еще более осложнится. Теплый циклон «Франциска», накрывший город, принес мокрый снег, который переходит в ледяной дождь.