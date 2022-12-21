Несколько уголовных дел заведено в Петербурге из-за гололеда

С приходом зимы участились жалобы на коммунальные службы Петербурга: дворники не огораживают территорию уборочных работ, скидывая подмороженные куски снега с крыш прямо на головы прохожих и транспорт. Или же совсем не убирают, и тогда снежные кучи самопроизвольно летят вниз.