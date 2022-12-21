Бетономешалка оторвала руку подрабатывающему на стройке школьнику в Новокузнецке

В отношении работодателя было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Фигуранту уже предъявлено обвинение, а материалы расследования направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.