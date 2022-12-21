Бетономешалка оторвала руку подрабатывающему на стройке школьнику в Новокузнецке

Школьник лишился руки во время замешивания бетона на стройке в Новокузнецке. Возбуждено уголовное дело, пишет пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
По данным следствия, подросток был взят на работу неофициально. В его обязанности входило производство шлакоблоков, для чего необходимо было замешать специальный раствор.
Однако перед началом работы руководитель не провел юному сотруднику инструктаж по технике безопасности, и мальчик засунул руку в работающую бетономешалку, чтобы проверить степень готовности смеси. В этот момент лопасти повернулись и оторвали школьнику конечность.
В отношении работодателя было возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Фигуранту уже предъявлено обвинение, а материалы расследования направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
В прокуратуре отметили, что по данной статье кузбассовцу грозит до трех лет лишения свободы. Также сообщается, что мужчина должен будет выплатить пострадавшему компенсацию в размере двух миллионов рублей.