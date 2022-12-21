Матвиенко: второй волны мобилизации нет в повестке

Второй волны мобилизации нет в повестке, ее не будет. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, правительство даже не обсуждает возможность проведения второго набора мобилизованных.
Ранее президент России Владимир Путин также неоднократно заявлял, что второй волны призыва на военную службу для участия в СВО не планируется.
Глава государства подчеркнул, что в данный момент из 300 тысяч мобилизованных граждан страны более половины проходит обучение и не задействована в составе каких-либо группировок войск.