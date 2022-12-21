Баранец рассказал о реакции Зеленского на тактику генерала Суровикина на Украине

Под командованием Сергея Суровикина армия РФ порой продвигается вперед всего метров на 100-200 в день. Но это позволяет сберечь жизни российских солдат, подчеркнул Баранец. А в это время армия противника несет колоссальные потери. Об этом свидетельствует и обращение главкома ВСУ Валерия Залужного к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить массовое дезертирство из армии.