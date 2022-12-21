Баранец рассказал о реакции Зеленского на тактику генерала Суровикина на Украине

Тактика Сергея Суровикина – командующего российскими силами в зоне спецоперации н Украине, которого не зря называют «Генералом Армагеддона», заставляет рыдать украинского президента Владимира Зеленского.
Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» заявил военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, по словам которого Суровикин принес в армию России порядок, объединив под единым началом 350 тысяч человек.
А тактика Суровикина заключается в сочетании «перемалывания» и «заматывания» противника на поле боя с ракетными ударами по вражеской критической инфраструктуре, объяснил Баранец.
«Я бы сказал, это мясорубка имени Армагеддона. Потому что это уже тактика и стратегия в одном флаконе. Неспешно, тихо, навязывая инициативу противнику, "перемалывать" его. Вы видите, что есть и другой аспект. Это "перемалывание" на фронте комбинируется с массированными ударами по энергосистеме Украины. Зеленский уже рыдал, что 50 процентов [энергосистемы страны] вырублено. Это не просто заглушенные там электростанции или какие-то электрические узлы, подстанции по железной дороге», – подчеркнул обозреватель.
Эти удары по инфраструктуре, по его словам, снижают обороноспособность Украины. Ведь в результате предприятия оборонной промышленности не могут работать в нормальном режиме и выключаются.
Под командованием Сергея Суровикина армия РФ порой продвигается вперед всего метров на 100-200 в день. Но это позволяет сберечь жизни российских солдат, подчеркнул Баранец. А в это время армия противника несет колоссальные потери. Об этом свидетельствует и обращение главкома ВСУ Валерия Залужного к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить массовое дезертирство из армии.
«Это достаточно правильная тактика. Я думаю, что мы эту тактику "перемалывания" увидим скоро в таком ярком изображении, когда начнется зимняя война. А она уже начинается», – заключил Виктор Баранец.
Напомним, ранее военный обозреватель «КП» отметил, что пружина противостояния России и Запада сжалась до опасного предела, и в этой ситуации в военную доктрину РФ необходимо внести возможность нанесения превентивного ядерного удара.