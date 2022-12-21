В Минеральных Водах будут производить экипировку для армии России

Глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко рассказал об открытии нового предприятия.
По словам Сергиенко, на предприятии будут производить экипировку, амуницию, спальные мешки и многое другое для российских военных, включая тех, кто сегодня находится в зоне СВО на Украине. В месяц планируется выпускать до 100 тысяч необходимых для минобороны РФ предметов довольствия, сообщает express-novosti.ru.
Как отметил Сергиенко, благодаря предприятию в регионе появились 250 новых рабочих мест, что позитивно скажется на росте благосостояния местных жителей и на инвестиционном климате региона в целом.