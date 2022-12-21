«Если не отправится в мир иной»: бизнесмен Пригожин не исключил, что Беглов останется губернатором в 2034 году

Евгений Пригожин ранее оценил результаты «прямой» линии с Александром Бегловым. Глава Петербурга так и не ответил на 80 вопросов, которые ему направил бизнесмен. «Прямая» линия запомнилась несколькими казусами. Так, на 51-й минуте Беглов заявил, что работает уже два часа.