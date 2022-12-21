«Если не отправится в мир иной»: бизнесмен Пригожин не исключил, что Беглов останется губернатором в 2034 году

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, стоит ли петербуржцам ожидать каких-либо изменений в следующем году и когда губернатор Александр Беглов покинет свой пост.
Предприниматель уверен, что его прогнозы «поднимут» настроение горожанам. Что касается главы Северной столицы, то он останется в кресле главы города на ближайшие годы.
«Не сомневаюсь, что Александр Дмитриевич останется губернатором в этом году. И в следующем. Более того, он успешно пройдет и выборы 2024 года. Поэтому не переживайте: следующий 2023 год мы проживем с ним вместе. И у нас все будет: снег, грязь, мусор, рушащиеся здания, отсутствие инвестиций. Но, внимание, единственное, чего у нас не будет — это метро», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
В 2024 году Беглов, как иронично подметил предприниматель, выиграет выборы с результатом 53%. А в 2029-м появится закон, устанавливающий новый минимальный порог для кандидатов на пост главы города.
«Я думаю, что в 2024 году Александр Дмитриевич выиграет выборы с результатом 53%, так как 51% выглядит сомнительно, вдруг подтасовали. В 2029 году примут новый закон о выборах, в котором минимальным порогом для прохождения кандидата будет 25%. А минимальный возраст — 73 года. Выборы же проведут 20 мая, на следующий день после того, как Александру Дмитриевичу исполнятся те самые 73 года. Никто, конечно, не удивится, что в 2034 году Александр Дмитриевич наберет 37%. Дальше, если в 2036 году Александр Дмитриевич преодолеет 80-летний возраст здоровым и не отправится в мир иной, то следует подумать о выборах 2039 года», — рассказал Пригожин.
Что касается позитивных моментов, то обещанные Бегловым три станции метро возведут, вероятно, в 2039 году. Губернатор всегда переносит строительство на 30-е и 40-е годы, напомнил бизнесмен.
«В 2039 году наверняка построят те три станции метро, которые Александр Дмитриевич обещал в 2020. Кстати, подтверждением моих слов является то, что губернатор всегда переносит сроки строительства на 30-е и 40-е годы. Сразу понятно, что он, как человек глубоко порядочный, не перекладывает ответственность на чужие плечи, все делает сам. Надеюсь, я дал исчерпывающий ответ на ваш вопрос и в ближайшее время вы сможете больше меня не спрашивать о прогнозах на будущий год», — резюмировал предприниматель.
Евгений Пригожин ранее оценил результаты «прямой» линии с Александром Бегловым. Глава Петербурга так и не ответил на 80 вопросов, которые ему направил бизнесмен. «Прямая» линия запомнилась несколькими казусами. Так, на 51-й минуте Беглов заявил, что работает уже два часа.