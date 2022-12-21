СКР возбудил дело после травмирования петербурженки при падении наледи с крыши

В Петербурге правоохранители возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Основанием стало травмирование местной жительницы при падении наледи с козырька крыши на проспекте Просвещения. Об этом сообщили в СК РФ по городу.
Специалисты осмотрели место происшествия. Выясняются обстоятельства и детали случившегося.
В ведомстве также напомнили, что проводят расследование по факту падения пенсионера на обледенелом пешеходном переходе в Северной столице. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.
Горожане неоднократно направляли жалобы на некачественную уборку улиц в Петербурге. Однако заваленные снегом дороги города остаются без внимания коммунальных служб. При этом губернатор Александр Беглов также не спешит принимать меры.