СКР возбудил дело после травмирования петербурженки при падении наледи с крыши

В Петербурге правоохранители возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Основанием стало травмирование местной жительницы при падении наледи с козырька крыши на проспекте Просвещения. Об этом сообщили в СК РФ по городу.