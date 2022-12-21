Бывший стилист Пугачевой рассказал о тревожном состоянии певицы

Стилист Джордж Ровалс рассказал, что его бывшая клиентка исполнительница Алла Пугачева находится в тревожном состоянии в Израиле.
Пугачева в конце сентября сбежала из России в Израиль. Примадонна посещает местные светские мероприятия и встречается с коллегами. Однако звезда находится в тяжелом эмоциональном состоянии, уверен бывший стилист певицы.
Ровалс продолжает общаться с Примадонной. По его словам, исполнительница переживает об отсутствии внимания со стороны коллег. Стилист отметил, что даже певец Филипп Киркоров отвернулся от нее.
Модный эксперт поговорил и о финансовом положении знаменитости. Проживающая в Израиле артистка не переживает о деньгах. Певица смогла за всю жизнь накопить себе состояние, заключил Ровалс в беседе с изданием «Московский Комсомолец».