Белый дом: США пытаются дать Путину сигнал с помощью визита Зеленского в Вашингтон

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон должен стать сигналом для российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
По его словам, США пока не видят возможность для мирного урегулирования кризиса. Вашингтон намерен продолжить оказывать помощь Киеву. Кроме того, американцы не планируют подталкивать Зеленского к переговорам.
«Речь идет о том, чтобы послать сигнал Путину и послать сигнал миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется», – сказал представитель администрации.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Джо Байденом. Кроме того, политик выступит на совместном заседании конгресса.