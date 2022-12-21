С Новым Годом!

Роспотребнадзор исключил введение каких-либо ограничений из-за гриппа в России

Общество
Роспотребнадзор исключил введение каких-либо ограничений из-за гриппа в России

Введение каких-либо ограничительных мер в целях защиты населения России от гриппа не планируется, сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства подчеркнули, что система QR-кодов, как было во время пандемии COVID-19, вводиться в России не будет. Более того, сложившаяся в стране эпидемиологическая ситуация не требует введения ограничений на федеральном уровне, сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Свиной грипп активно распространяется в России. Еженедельно количество случаев заболевания растет на 35%. Медики утверждают, что для защиты от вируса необходимо вакцинироваться и вести здоровый образ жизни.

Роспотребнадзор ранее сообщил о выявлении свиного гриппа в 86 регионах России. Глава ведомства Анна Попова предупредила, что вызванные вирусом заболевания хорошо поддаются лечению, передает телеканал «360».

#грипп #ограничения #qr-коды