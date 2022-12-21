Роспотребнадзор исключил введение каких-либо ограничений из-за гриппа в России

Специалисты ведомства подчеркнули, что система QR-кодов, как было во время пандемии COVID-19, вводиться в России не будет. Более того, сложившаяся в стране эпидемиологическая ситуация не требует введения ограничений на федеральном уровне, сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.