Застройщика во Владимире оштрафовали и обязали передвинуть забор с муниципальной земли

По фактам обнаруженных нарушений на застройщика завели дело об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Юрлицу выписали штраф в размере 50 тыс. рублей и обязали передвинуть забор. В обозначенный срок застройщик нарушения не убрал, поэтому его опять оштрафовали на ту же сумму, но теперь уже по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных предписаний прокурора).