Застройщика во Владимире оштрафовали и обязали передвинуть забор с муниципальной земли

Владимирская прокуратура вместе с региональным Управлением Росреестра осуществила проверку соблюдения норм земельного закона при строительстве многоквартирного дома на улице Горького. Оштрафована строительная организация.
Как пишет издание «Владимирские ведомости», проверка показала, что объект капитального строительства огородили забором, часть которого установлена на муниципальных и частных территориях без каких-либо на то правовых оснований, сообщили в ведомстве.
По фактам обнаруженных нарушений на застройщика завели дело об административном правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Юрлицу выписали штраф в размере 50 тыс. рублей и обязали передвинуть забор. В обозначенный срок застройщик нарушения не убрал, поэтому его опять оштрафовали на ту же сумму, но теперь уже по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных предписаний прокурора).