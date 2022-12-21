Politico: Зеленский шокировал американских чиновников своим визитом

Президент Украины Владимир Зеленский несколько недель тайно готовился к визиту в США. Об этом рассказали в издании Politico.
Как уточнили авторы СМИ, Зеленский шокировал американских чиновников своим визитом. Визит украинского лидера оказался неожиданным. Более того, никто не знал о подготовке Зеленского к поездке.
Президент Украины во время визита в США встретится с американским лидером Джо Байденом. По информации Politico, он вновь намерен просить у Вашингтона ракеты ATACMS и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper.
Помимо встречи с Байденом Зеленский запланировал выступление в конгрессе. Ожидается, что он поднимет тему финансовой помощи для Киева.