«Выбить побольше денег». Зеленский впервые лично выступит перед Конгрессом США

Президент Украины Владимир Зеленский решил встретиться с американским коллегой Джо Байденом, чтобы обсудить возможное увеличение поставок вооружений в Киев. Об этом сообщил портал Axios, сославшись на свои источники в американском парламенте.
«Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности. В частности, [Байден] и я обсудим сотрудничество между Украиной и США. Я также выступлю с речью на Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», — написал Зеленский в своем Twitter.
Офис Зеленского подтвердил отъезд главы государства в США с официальным визитом. Аналогичную информацию в ночь на 21 декабря сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Второе обращение (первое было в марте) украинского лидера к Конгрессу США политолог Марат Баширов объяснил тем, что Зеленскому попросту нужно договориться с новым составом американского парламента, в нижней палате которого с 2023 года будет большинство из Республиканской партии.
Депутаты, избранные в ходе промежуточных выборов, займут свои кресла уже в январе, а пока на своих местах остаются те, кто работал четыре года. Эксперт обратил внимание, что с нового года республиканцы смогут определять параметры бюджета, в том числе и размер закупок оружия на Украину.
«У господина Зеленского и команды Байдена есть большие опасения, что будет сделана ревизия того, куда ранее уходили выделенные деньги и второе — бюджет будет сокращен», — сказал Баширов в беседе с «Политикой Сегодня».
Поэтому Зеленский с целью преломить ситуацию в нужную сторону и спешно отправился в Вашингтон, считает эксперт.
Кроме того, перед ноябрьскими выборами бывший чиновник Белого дома рассказал, что Байдену будет трудно в дальнейшем просить выделить Киеву денег. Это произойдет независимо от состава Конгресса, если Зеленский будет казаться неблагодарным и говорить о недостатке помощи.
Это может быть одной из причин почему Зеленский в этот раз решил обратиться лично, на что обратил внимание и политолог Малек Дудаков. Цель одна — «выбить побольше денег» в Вашингтоне.
«До пятницы Конгресс должен утвердить новый федеральный бюджет. Байден просит выделить 38 миллиардов долларов на Украину. Однако в проекте бюджета речь идет даже о большей сумме — порядка 45 миллиардах долларов», — написал эксперт в своем Telegram-канале.
Эксперт отметил, что настроение общественности в США за год сильно поменялось. Американцев, желающих «раскошелиться» ради Киева, становится все меньше. Поэтому каждый новый пакет помощи украинцам будет даваться тяжело, спрогнозировал политолог.
В США считают, что встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена даст сигнал российскому лидеру Владимиру Путину — подробности в нашем материале.