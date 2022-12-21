«Выбить побольше денег». Зеленский впервые лично выступит перед Конгрессом США

Депутаты, избранные в ходе промежуточных выборов, займут свои кресла уже в январе, а пока на своих местах остаются те, кто работал четыре года. Эксперт обратил внимание, что с нового года республиканцы смогут определять параметры бюджета, в том числе и размер закупок оружия на Украину.