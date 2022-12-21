Экс-глава Польши Квасьневский раскрыл подозрения Европы относительно Зеленского

Ранее стало известно, что Зеленский посетит США 21 декабря. Как рассказали в прессе, украинский лидер вылетел в Америку из-за упрямства республиканцев относительно помощи Киеву. Зеленский боится, что в 2023 году Украина будет получать от США меньше поддержки.