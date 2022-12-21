Украинские компании переходят под контроль государства посредством непрозрачных процедур. Об этом сообщил бывший лидер Польши Александр Квасьневский.
Экс-глава республики написал статью для издания Politico. Квасьневский раскрыл подозрения Европы относительно президента Украины Владимира Зеленского.
Поведение главы государства вызывает опасения в ЕС. Представители коалиции считают, что Зеленский злоупотребляет властью. Об этом свидетельствуют захват частных компаний и принудительное изъятие активов у бизнесменов, уточнили в статье.
Ранее стало известно, что Зеленский посетит США 21 декабря. Как рассказали в прессе, украинский лидер вылетел в Америку из-за упрямства республиканцев относительно помощи Киеву. Зеленский боится, что в 2023 году Украина будет получать от США меньше поддержки.