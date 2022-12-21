США планируют опустить потолок цен на российскую нефть ниже 60 долларов

Вашингтон планирует обсудить с союзниками сокращение потолка цен на российскую нефть, установленного на уровне 60 долларов за баррель, сообщает Агентство нефтегазовой информации.
По словам первого заместителя Минфина США Адевале Адейемо, в ноябре, по сравнению с предыдущим месяцем, сократились доходы России от продажи черного золота. Однако при этом объемы остались прежними.
В связи с этим Белый дом совместно со странами ЕС рассмотрит более низкую цену на ресурс из РФ. Замминистра добавил, что администрация Джо Байдена намерена и дальше ужесточать меры в отношении российской экономики с помощью санкций.