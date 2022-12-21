Прохватилов: Польшу хотят превратить в военную сверхдержаву для противостояния с Россией

Польшу хотят превратить в европейскую военную сверхдержаву, заявил эксперт Владимир Прохватилов, не исключив, что впоследствии республика может вступить в противостояние с Россией.
Аналитик напомнил, что Варшава активно закупает современные комплексы противовоздушной обороны, истребители, танки, самоходные артиллерийские установки и другую технику.
«Я думаю, что это будет реально самая сильная армия Европы. У людей огромное желание учиться военной подготовке. Они открыли военные курсы. Поляки от мала до велика спят и видят, как отомстить России», — заявил Прохватилов.
Параллельно Польша будет наращивать присутствие военного контингента на Украине, отметил эксперт, напомнив, что в зоне СВО уже находятся несколько десятков тысяч иностранных наемников.