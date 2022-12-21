Медведев встретился с Си Цзиньпином в Пекине для передачи послания Путина

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил Пекин и встретился с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщается в Telegram-канале российского политика.
Медведев встретился с китайским лидером для передачи послания президента России Владимира Путина, уточняется в прессе. Замглавы Совбеза России назвал переговоры с Си Цзиньпином полезными.
Стороны обсудили украинский конфликт и сотрудничество Москвы и Пекина.
«Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, стратегического партнерства и международный вопрос, включая, безусловно, конфликт на Украине», — говорится в комментарии Медведева.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден примет в Вашингтоне лидера Украины Владимира Зеленского. Глава государства посетит Соединенные Штаты 21 декабря.