Двое детей погибли при пожаре из-за ушедшей на косметическую процедуру няни в Новосибирске

Двухлетний мальчик и его годовалая сестра сгорели заживо при пожаре в одном из многоквартирных домов Новосибирска. В момент начала возгорания дети находились в квартире одни, поскольку их няня ушла на косметическую процедуру. Об этом пишет KP.RU.
Инцидент произошел днем 20 декабря на Грунтовой улице. Сотрудники МЧС и врачи пытались реанимировать детей, однако отравление угарным газом оказалось слишком серьезным, и спасти их не удалось.
По данным издания, няней оказалась подруга матери малышей. Выяснилось, что ранее девушка неоднократно выручала родительницу и прекрасно справлялась с возложенными на нее обязанностями. Однако в день трагедии сибирячка решила не дожидаться возвращения приятельницы и ушла «на ресницы».
Сейчас в причинах и обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники СК, прокуратуры и аппарата уполномоченной по правам ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетних.