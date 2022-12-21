Двое детей погибли при пожаре из-за ушедшей на косметическую процедуру няни в Новосибирске

Двухлетний мальчик и его годовалая сестра сгорели заживо при пожаре в одном из многоквартирных домов Новосибирска. В момент начала возгорания дети находились в квартире одни, поскольку их няня ушла на косметическую процедуру. Об этом пишет KP.RU.