Стали известны темы переговоров Байдена и Зеленского в Вашингтоне

Украинский президент посетит Соединенные Штаты 21 декабря. Несколько часов назад в Сети появилась информация о вылете Зеленского в Америку. Ожидается, что он выступит в конгрессе. В ходе своей речи президент Украины поднимет вопрос поддержки Киева.