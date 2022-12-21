Стали известны темы переговоров Байдена и Зеленского в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден обсудят ситуацию на поле боя. Об этом рассказали в Белом доме.
Зеленский и Байден проведут переговоры в Вашингтоне. Стали известны темы беседы глав государств. Стороны обсудят не только украинский конфликт, но и помощь Киеву. Антироссийские санкции также станут темой переговоров, уточнили в Белом доме.
Украинский президент посетит Соединенные Штаты 21 декабря. Несколько часов назад в Сети появилась информация о вылете Зеленского в Америку. Ожидается, что он выступит в конгрессе. В ходе своей речи президент Украины поднимет вопрос поддержки Киева.