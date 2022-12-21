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Стали известны темы переговоров Байдена и Зеленского в Вашингтоне

Политика
Стали известны темы переговоров Байдена и Зеленского в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден обсудят ситуацию на поле боя. Об этом рассказали в Белом доме.

Зеленский и Байден проведут переговоры в Вашингтоне. Стали известны темы беседы глав государств. Стороны обсудят не только украинский конфликт, но и помощь Киеву. Антироссийские санкции также станут темой переговоров, уточнили в Белом доме.

Украинский президент посетит Соединенные Штаты 21 декабря. Несколько часов назад в Сети появилась информация о вылете Зеленского в Америку. Ожидается, что он выступит в конгрессе. В ходе своей речи президент Украины поднимет вопрос поддержки Киева.

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