Повышение ввозных пошлин может усложнить импорт пива из недружественных стран

Опрошенные эксперты полагают, что из-за подъема пошлин, повышения отпускных цен на иностранное пиво и расходов на маркировку, импорт напитка способен упасть еще больше — до 50% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, из-за затруднения логистики в этом году оно уже выросло в цене на 30-40%.