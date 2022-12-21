Повышение ввозных пошлин может усложнить импорт пива из недружественных стран

Минэкономики и Минфин РФ обсуждают идею увеличения ввозных пошлин на пиво из недружественных стран, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, итогового решения пока нет. Сейчас изучается лишь целесообразность такого шага.
К недружественным странам в России относят всех членов ЕС, Соединенные Штаты, Великобританию, Японию и Австралию.
Импорт пива на российский рынок уже уменьшился на фоне западных санкций. Совладелец дистрибутора SVAM Group Игорь Хавский отметил, что за январь-сентябрь 2022 года в страну ввезли около 23 млн дал пива, что примерно на 34% меньше год к году.
Опрошенные эксперты полагают, что из-за подъема пошлин, повышения отпускных цен на иностранное пиво и расходов на маркировку, импорт напитка способен упасть еще больше — до 50% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, из-за затруднения логистики в этом году оно уже выросло в цене на 30-40%.