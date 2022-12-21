«Коммерсант»: Россия и Белоруссия перенимают практику США и НАТО в ядерной сфере

Россия и Белоруссия стремятся к сближению в военной сфере. Об этом рассказали журналисты.
Авторы «Коммерсанта» прокомментировали выступления президента РФ Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко на пресс-конференции в Минске 19 декабря. По словам журналистов, стороны перенимают практику США и НАТО в ядерной сфере.
Путин отметил, что считает возможным продолжить подготовку экипажей боевых самолетов белорусской армии. Они уже переоборудованы для потенциального применения, добавил российский лидер.
Как утверждают журналисты, аналогичную практику ранее использовали США и страны НАТО. Это подтвердил и Лукашенко, сказав, что ни Москва, ни Минск не являются авторами указанной идеи.
Ранее телеканал «360» сообщил, что Россия продолжит готовить летчиков для самолетов BBC Белоруссии.