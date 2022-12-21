Песков подтвердил информацию о поездке Путина в зону проведения СВО

Российский президент Владимир Путин на прошлой неделе действительно посетил зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Стоит отметить, что до этого о визите российского лидера в зону СВО проинформировал депутат Госдумы Андрей Гурулев.
«Если он имеет в виду штаб, где он (Путин. — Прим. ред.) был в пятницу, то да», — сказал Песков в беседе с «Российской газетой».
Президент РФ во время рабочей поездки успел пообщаться с командующими войсками и обсудить ход проведения спецоперации.
Владимир Путин ранее заявил, что российские военные показывают исключительные примеры храбрости на передовой СВО, передает телеканал «360».