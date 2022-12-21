Илон Маск ищет преемника на пост главы Twitter

Предприниматель и инженер Илон Маск собирается найти преемника на пост генерального директора Twitter, чтобы уйти с должности.
Маск заявил о своих намерениях 20 декабря в личном блоге. По словам бизнесмена, он покинет пост гендиректора соцсети, когда найдет себе преемника. Предприниматель охарактеризовал будущего руководителя, который согласится на эту работу, достаточно глупым.
При этом Маск не уйдет из Twitter. Он возглавит отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.
Ранее он опубликовал у себя на странице опрос, где пользователи голосовали за уход с поста главы соцсети. Бизнесмен дал обещание, что будет руководствоваться решением пользователей. В итоге более 57% респондентов высказались за отстранение Маска.