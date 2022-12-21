Германия может получить пробную партию нефти из Казахстана в январе

Государственная компания Казахстана «КазМунайГаз» (КМГ) планирует в январе 2023 года провести пробную отправку партии нефти в Германию, сообщил председатель правления Магзум Мирзагалиев по итогам переговоров со статс-секретарем Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером.
Встреча прошла 20 декабря в режиме видеоконференции. Кроме того, глава КМГ принял участие в переговорах с депутатом бундестага от парламентской группы Левой партии ФРГ Кристианом Герке, прибывшим в Астану. Участники затронули тему экспорта казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведте. При этом парламентарий из Германии «выразил заинтересованность в стабильных поставках» по нефтепроводу «Дружба».
Мирзагалиев подтвердил возможность транспортировки топлива из Казахстана по этой магистрали, уточнив, что для этого надо решить «контрактные и технические вопросы». По его словам, согласно поручению президента республики, «КазМунайГаз» может произвести пробную отправку партии нефти в Германию уже в январе.