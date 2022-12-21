Германия может получить пробную партию нефти из Казахстана в январе

Встреча прошла 20 декабря в режиме видеоконференции. Кроме того, глава КМГ принял участие в переговорах с депутатом бундестага от парламентской группы Левой партии ФРГ Кристианом Герке, прибывшим в Астану. Участники затронули тему экспорта казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведте. При этом парламентарий из Германии «выразил заинтересованность в стабильных поставках» по нефтепроводу «Дружба».