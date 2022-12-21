Мадонна показала на видео, как жует флаг Украины

Американская певица Мадонна продолжает эпатировать публику. На этот раз она зажевала украинский флаг и выплюнула.
Исполнительница показывает, по мнению пользователей, всю суть взаимоотношений США и Украины. На фоне крупного лица, жующего флаг, идет речитатив о циничности и равнодушии.
«Хочешь извиниться? Абсолютно никто не извиняется», — звучит в хите.
После текста, который поставили на репит, у артистки вырастают рога. Как предположили в ведущих изданиях, этот жест демонстрирует происходящее на политической арене.
К слову, Мадонна удивляет своих фанатов не только личными роликами, но и самыми продвинутыми направлениями в искусстве. Не так давно она занялась NFT и криптоискусством, представив картину, на которой из тела певицы вырастает экзотической дерево.