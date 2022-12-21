Представитель Белого дома подтвердил сведения о переговорах Байдена и Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон 21 декабря. Об этом сообщили в Белом доме.
Представитель американской администрации подтвердил сведения о переговорах президента США Джо Байдена и Зеленского. Более того, украинский лидер выступит в конгрессе.
Как уточнили в Белом доме, Зеленский посетит Вашингтон по приглашению американского президента.
Несколько часов назад в Сети появилась информация о вылете Зеленского в Соединенные Штаты. Сведения распространили журналисты CNN со ссылкой на два источника. Эта поездка Зеленского станет первым заграничным выездом после начала СВО, рассказали на телеканале «360».