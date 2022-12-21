Политик Грин подвергла критике желание Зеленского выступить перед Конгрессом США

Стремление украинского «теневого президента» Владимира Зеленского выступить перед американским конгрессом является абсурдом, заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.
На своей странице в Twitter политик отметила, что украинский лидер намерен объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов от американских налогоплательщиков для «51-го штата» в лице Украины.
«Это абсурд. Ставьте Америку на первое место», — написала конгрессвумен Грин.
Ранее сообщалось, что американские читатели издания National Review раскритиковали визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и назвали его попрошайкой.