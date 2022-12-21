Жителя Астаны осудили на 15 лет за подготовку теракта и пропаганду терроризма

Сарыаркинский районный суд Астаны вынес приговор по делу местного жителя. Мужчине назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы за подготовку террористического акта и пропаганду терроризма. Об этом информирует пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
По данным сообщения, жителя казахской столицы также обвиняют в вербовке и подготовке лиц к организации и осуществлению террористической деятельности. Помимо этого ему инкриминируют пропаганду насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя республики.