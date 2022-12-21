Комитет конгресса выступил за оглашение налогов Дональда Трампа

Инициатива об оглашении налоговых деклараций бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа нашла поддержку в бюджетном комитете Палаты представителей конгресса. Об этом свидетельствуют итоги голосования.
За это решение выступили 26 конгрессменов, 16 проголосовали против. Месяц назад конгрессу удалось получить декларации Трампа за последние шесть лет. Это произошло после поражения бывшего главы Белого дома в суде за секретность этих данных от соперников-демократов.
Политик по-разному объяснял свое нежелание публиковать декларации, несмотря на то, что его заставляли это сделать еще во время президентских выборов 2016 года. Два года назад газете NYT удалось ознакомиться с налоговыми справками Трампа. Тогда журналисты сделали вывод, что его налоги были незначительными.