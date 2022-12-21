Комитет конгресса выступил за оглашение налогов Дональда Трампа

Политик по-разному объяснял свое нежелание публиковать декларации, несмотря на то, что его заставляли это сделать еще во время президентских выборов 2016 года. Два года назад газете NYT удалось ознакомиться с налоговыми справками Трампа. Тогда журналисты сделали вывод, что его налоги были незначительными.