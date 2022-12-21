Утро среды у петербуржцев снова началось с пробок из-за бездействия Смольного

В среду, 21 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается сильный гололед, жителей города предупреждают о повышенной травмоопасности. Смогут ли сегодня коммунальные службы справиться с возложенной на них ответственностью – вот вопрос. Город все еще стоит в пробках по утрам.
По прогнозам синоптиков, в Северной столице ожидается ледяной дождь, который обязательно спровоцирует очень сильный гололед. Ситуация на дорогах может быть крайне сложная, а обычная прогулка для пешеходов рискует обернуться травмами.
Надежда остается на Смольный, которому необходимо наладить работу коммунальных служб города должным образом. Однако если учитывать, как губернатор города Александр Беглов делает выводы из собственной работы, шансов на это крайне мало.