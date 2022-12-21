Утро среды у петербуржцев снова началось с пробок из-за бездействия Смольного

В среду, 21 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается сильный гололед, жителей города предупреждают о повышенной травмоопасности. Смогут ли сегодня коммунальные службы справиться с возложенной на них ответственностью – вот вопрос. Город все еще стоит в пробках по утрам.