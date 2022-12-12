Зеленский: Киев согласовал позиции с Вашингтоном в преддверии саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал позиции властей с американским коллегой Джо Байденом перед грядущим онлайн-саммитом G7. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.
«Сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой», – сказал Зеленский.
Он также отметил, что в ходе разговора с Байденом они заключили серьезные соглашения. По словам Зеленского, условия по урегулированию текущего конфликта, выдвинутые Киевом, вызывают симпатию у американской стороны.
Помимо этого, обсуждались вопросы вооружения и обеспечения безопасности инфраструктуры страны. Тема энергетики также поднималась в диалоге, подчеркнул политик.