Пушилин подтвердил успешное продвижение российских войск по всей линии соприкосновения

Сейчас идут ожесточенные бои за город Артемовск, который находится на территории ДНР, подконтрольной Киеву. Это один из важнейших транспортных узлов, через который происходит снабжение группировки украинских боевиков в Донбассе. В Артемовске сходится пересечение сети железнодорожных и автомобильных дорог.