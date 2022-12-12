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Пушилин подтвердил успешное продвижение российских войск по всей линии соприкосновения

Армия
Пушилин подтвердил успешное продвижение российских войск по всей линии соприкосновения

Войска российской армии успешно продвигаются по всей линии соприкосновения в Донбассе. Это подтвердил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Продвижение составляет от 100 до 200 метров в день. На некоторых самых сложных участках важны каждые 10-20 метров, подчеркнул он.

Сейчас идут ожесточенные бои за город Артемовск, который находится на территории ДНР, подконтрольной Киеву. Это один из важнейших транспортных узлов, через который происходит снабжение группировки украинских боевиков в Донбассе. В Артемовске сходится пересечение сети железнодорожных и автомобильных дорог.

Пушилин ранее подвел предварительные итоги спецоперации, о чем писал «Царьград». По словам врио главы ДНР, с февраля в Донецкой Народной Республике освобождено 340 населенных пунктов.

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