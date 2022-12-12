Премьер-министр Саксонии признался, что тратит на душ две минуты для экономии

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф в беседе с изданием Bild признался, что тратит на принятие душа две минуты ради экономии электричества. При этом отопление в его доме есть лишь в двух комнатах.
По словам премьера, в его доме горячая вода включается только утром для принятия душа. Из-за энергокризиса до 20,5 градуса отапливаются только гостиная и столовая, другие помещения являются холодными.
Супурга Хазелоффа купила крайне теплую обувь для дома. При этом женщина на постоянной основе надевает свитера из шерсти. Премьер также предположил, что более низкая температура полезнее, поскольку никто из семьи еще не болел во время этой зимы.