Берлин и киевский режим пока не смогли договориться о поставке боевых танков Leopard 2. Этой информацией с немецким телеканалом поделился глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам дипломата, решение об отправке танков на Украину пока не принималось, в связи с этим какие-либо обязательства отсутствуют. Киевский режим продолжает работать над этим вопросом.
Кулеба при этом выразил недоумение, почему власти Германии тянут с отправкой основных боевых танков. Недостаточная вооруженность боевиков киевского режима затянет кризис. В этом не заинтересованы западные партнеры Украины.
Ранее украинский министр сообщил, что Вашингтон не запрещает киевскому режиму применять оружие из США против Крыма. Дипломат так прокомментировал сведения о поставках, передает «Царьград».