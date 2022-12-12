Бербок: риторика Сербии разжигает конфликт с Косово

Предложение сербских властей об отправке спецназа в непризнанную республику Косово недопустимо, а риторика Белграда не помогает решению конфликта с Приштиной. Такую точку зрения высказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
«Косово снизило напряженность, отложив местные выборы. Недавняя риторика из Сербии способствует обратному», – написала дипломат в своем Twitter.
Проживающие на территории Косово граждане Сербии недавно возвели ограждения на дорогах на севере края из-за ареста экс-полицейского Деяна Пантича. Тот служил в косовском МВД, но подал в отставку после начала беспорядков.