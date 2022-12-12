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Бербок: риторика Сербии разжигает конфликт с Косово

Политика
Бербок: риторика Сербии разжигает конфликт с Косово

Предложение сербских властей об отправке спецназа в непризнанную республику Косово недопустимо, а риторика Белграда не помогает решению конфликта с Приштиной. Такую точку зрения высказала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Косово снизило напряженность, отложив местные выборы. Недавняя риторика из Сербии способствует обратному», – написала дипломат в своем Twitter.

Проживающие на территории Косово граждане Сербии недавно возвели ограждения на дорогах на севере края из-за ареста экс-полицейского Деяна Пантича. Тот служил в косовском МВД, но подал в отставку после начала беспорядков.

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