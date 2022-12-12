Боррель: ЕС истощил свои военные запасы, предоставляя вооружение Украине

Евросоюз истощил свои военные запасы, предоставляя Украине вооружения. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Глава евродипломатии отметил, что для Европы ситуация на Украине стала тревожным звонком. Страны ЕС поняли, что им не хватает критических важных оборонных возможностей, которые позволили бы защитить себя от угроз более высокого уровня.
Евросоюзу следует расходовать больше средств на оборону, и эти траты должны быть более эффективными. Для этого нужно укрепить международное сотрудничество в данной сфере, указал Боррель. Об этом информирует «Царьград».