Вучич предупредил о возможной провокации Косово в отношении НАТО и ЕС

Проживающим в Косово и Метохии сербам нужно сторониться перепалок с представителями миссии ЕС EULEX и НАТО. С таким призывом выступил президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телевидения.
«Чтобы никто не трогал персонал KFOR (НАТО) и EULEX, это очень важное сообщение», – заявил он.
Политик также призвал к мирному решению конфликта и выступил за начало переговорного процесса. При этом он допустил, что косовоалбанские силы могут выдать себя за митингующих и совершить нападение на представителей ЕС и Альянса.
Недавно сербский лидер провел заседание Совбеза. На нем обсуждались угрозы со стороны премьера непризнанной республики в адрес контингента НАТО, если они не уберут баррикады косовских сербов.