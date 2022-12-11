Вучич: США и Косово не соблюдают своих обязательств в рамках соглашений

США и власти непризнанной республики Косово не соблюдают ни одного акта из ранее достигнутого соглашения. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности.
Сербский лидер созвал СБ Сербии после того, как глава самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти призвал контингент НАТО убрать баррикады сербов, проживающих в стране. Он также пригрозил, что в случае отказа силовики Косово проведут операцию сами.
Вучич задался вопросом, какое соглашение соблюдают Вашингтон и Приштина. По его словам, таковых не существует, есть только «нам можно все, что и сколько захотим».
Глава Сербии также призвал сербов не поддаваться на провокации и сохранять мир. Он отметил, что сегодня его самый сложный день президентства.