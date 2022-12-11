События на Украине к 21:00 11 декабря: бои на рубеже Кременная — Макеевка, ВСУ обстреляли Голую Пристань

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 11 декабря.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток на Купянском направлении были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в районах Синьковки, Табаевки и Крахмального (Харьковская область). Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, 3 артиллерийских орудия и 6 автомобилей.
На Лиманском направлении российские подразделения продолжали наступление, занимая более выгодные позиции. При этом ВСУ пытались контратаковать в направлении Житловки, Площанки и Коломыйчихи (Луганская Народная Республика, ЛНР), все атаки отражены. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и 2 пикапа. В районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества уничтожены 3 украинские диверсионно-разведывательные группы и 3 минометных расчета ВСУ.
На Донецком направлении российские войска вели наступление, отражая попытки контратак противника. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины и 3 пикапа.
На Южно-Донецком направлении ВСУ безуспешно пытались атаковать в направлении Нескучного (Донецкая Народная Республика, ДНР). Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 2 боевые бронированные машины и 2 пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 177 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены 2 артиллерийские батареи территориальной обороны и 95-й бригады ВСУ в районах Северска и Лимана (ДНР). Также в районе Лимана поражен взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». В районе Краматорска (ДНР) уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
Средствами противовоздушной обороны сбито 5 снарядов РСЗО HIMARS и 2 снаряда РСЗО «Ураган» в ДНР и Запорожской области.
Херсонская область
Украинские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Голой Пристани, выпустив 4 снаряда ствольной артиллерии. Информация об ущербе и пострадавших уточняется.
Запорожская область
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что 3 пострадавших в результате ночного удара ВСУ по базе отдыха в Мелитополе остаются в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. Всего в результате обстрела погибли 2 человека, ранения получили еще 10.
По словам Балицкого, на месте происшествия продолжается разбор завалов, работают оперативные группы. Чиновник сообщил, что украинские войска прицельно направили ракеты по объекту гражданской инфраструктуры, где находились мангальные домики, беседки и уголок с птицами и животными.
ДНР
В течение дня украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Пантелеймоновка, Каштановое, Горловка, Ясиноватая, Михайловка, Макеевка, Зайцево, Александровка, Новоселовка, Яковлевка. В результате атак в Донецке пострадали 2 мирных жительницы, повреждения получили здания театра оперы и балета имени М.М. Бровуна, института «Донгирпрошахт», центра информационных технологий, гимназии №6. Кроме того, зафиксированы многочисленные попадания в объекты жилой застройки.
Врио главы ДНР Денис Пушилин освободил от должности руководителя администрации Дебальцево Игоря Захаревича. Кроме того, он назначил Ларису Толстыкину заместителем председателя правительства региона.
Пушилин обратился к населению с призывом не запирать двери подъездов и убежищ.
«Открытые двери подъездов и убежищ — цена чьей-то жизни. Давайте примем эти очень простые меры предосторожности», — отметил он.
Сообщается о столкновениях в районе Великой Новоселки: там, заявляет командир бригады «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский, российские подразделения ведут наступление. ВСУ, по словам комбрига, были вынуждены отойти на вторую линию обороны, подтянув резервы и оказав сопротивление на этом рубеже.
ЛНР
В течение дня ВСУ открывали огонь по Сватово, применив артиллерию. В результате атаки повреждения получил жилой дом.
Поступают сообщения о боях по всей дуге Кременная — Макеевка. По информации Telegram-канала «Старше Эдды», безостановочно работают российская артиллерия и авиация, ВСУ отвечают ударами РСЗО и танков.
Украина
В Одессе, где сохраняется дефицит электроэнергии, в течение дня наблюдались перебои с водоснабжением. Вечером мэр города Геннадий Труханов сообщил, что коммунальные службы начали запускать насосные станции. По его словам, не работают 43 котельных из 140. Глава областной администрации Максим Марченко заявил, что без электричества в городе остаются 300 тысяч жителей.
Руководитель проектов украинского концерна «Укроборонпром» Олег Болдырев заявил, что на вооружении ВСУ вскоре появится ударный беспилотник дальнего действия, который в настоящий момент проходит испытания. Аппарат, по его словам, содержит в том числе иностранные комплектующие.
«Машина летает, машина сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря об ударном беспилотнике, говорим про вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возврата», — заявил он.
Украинский «Энергоатом» сообщил, что накануне один из энергоблоков АЭС пришлось отключать от сети для устранения неисправности, в воскресенье он был вновь подключен, а все остальные энергоблоки страны работают на максимальной мощности. При этом не уточняется, о какой конкретно станции идет речь.
Компания «Укрэнерго» получила от государства гарантии на проекты по восстановлению и реконструкции энергообъектов на общую сумму более 400 миллионов евро. Эти средства будут направлены на закупку необходимого оборудования. Деньги предоставлены по кредиту Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 миллионов евро, а также за счет гранта от правительства Нидерландов.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию на Украине, а также ход выполнения зерновой сделки. Кремль напомнил о том, что соглашение носит комплексный характер, что требует устранения препятствий для поставок из России в целях обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран.
Кроме того, Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе беседы обсуждалось возможное расширение «зернового коридора».
Белый дом заявил, что США не поощряют Украину к операциям на территории России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Штаты якобы «помогают Киеву защищать свою территорию», в том числе потерянную за время конфликта.