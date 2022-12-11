WSJ: военная помощь Киеву будет стремительно дорожать для Вашингтона

По мнению автора, расходы на поставку обмундирования для украинских боевиков, которые становятся больше с каждым днем, вызывают все больше вопросов у западных налогоплательщиков. Связано это с тем, что Вашингтон уже выделил Киеву порядка 32 миллиардов долларов.