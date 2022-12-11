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Эр-Рияд: введение потолка цен на нефть из России не дало результатов

Политика
Эр-Рияд: введение потолка цен на нефть из России не дало результатов

Введение лимитов цен на российскую нефть не принесло никаких ощутимых результатов. Об этом накануне заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман во время выступления на форуме в Эр-Рияде.

Министр подчеркнул, что на данный момент никто не может с полной уверенностью сказать, что потолок цен будет вообще реализован в полной мере. Он указал ряд факторов, которые будут в следующем году оказывать влияние на мировые рынки нефти, среди которых – антиковидные меры в Китае.

Новые санкции в отношении российской нефти вступили в силу с 5 декабря. Евросоюз отказался принимать топливо из России, перевозимое по морю, а страны G7, ЕС и Австралия установили предел цен на ресурс в 60 долларов.

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