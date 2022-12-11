Эр-Рияд: введение потолка цен на нефть из России не дало результатов

Министр подчеркнул, что на данный момент никто не может с полной уверенностью сказать, что потолок цен будет вообще реализован в полной мере. Он указал ряд факторов, которые будут в следующем году оказывать влияние на мировые рынки нефти, среди которых – антиковидные меры в Китае.